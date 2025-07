OM : Le transfert de ce buteur est déjà acté ?

Après avoir déjà tenté sa chance en janvier dernier, l’Olympique de Marseille aurait réactivé la piste menant à Giacomo Raspadori, ancien joueur de Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo. Il y a six mois il avait décidé de rester au Napoli, mais tout porte à croire qu’il sera poussé vers la sortie cet été.

En signant à l'OM, Roberto De Zerbi a décidé de s’inscrire dans un projet de trois ans. La première étape est réussie avec un retour en Ligue des Champions, mais le plus dur arrive. Medhi Benatia et Pablo Longoria le savent très bien et ils travailleraient déjà sur plusieurs renforts, en France comme à l’étranger.