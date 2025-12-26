Kylian Mbappé va changer de maillot, la colère à Madrid !

Le prochain maillot domicile du Real Madrid a fuité sur les réseaux sociaux, et il est loin d’emballer les supporters, qui sont nombreux à se plaindre des bandes roses et du col vert foncé que l'on aperçoit, des couleurs qui n'ont aucun lien avec l’histoire de la formation merengue.
Alors que la saison s’annonce encore chargée, il y a déjà des fuites concernant les futurs maillots des cadors européens. Ainsi, des images de la prochaine tunique du Real Madrid ont été dévoilées sur les réseaux sociaux, et cela n’enchante pas du tout les fans merengue.
Nouveau maillot pour Mbappé et le Real Madrid
La saison prochaine, Kylian Mbappé et ses coéquipiers madrilènes devraient porter à domicile le traditionnel maillot blanc, mais avec quelques touches de couleurs loin de satisfaire les supporters. On y retrouve ainsi trois bandes roses sur les épaules, comme chaque maillot de la marque Adidas, avec le bout des manches vert foncé, une couleur que l’on retrouve sur le col.
« Le pire maillot domicile de l'histoire du Real Madrid »
« Vous pensez peut-être que c'est une blague, mais pas du tout. Voici le prochain maillot blanc, le pire maillot domicile de l'histoire du Real Madrid, à mon avis. Nous continuons de descendre en flèche, et ce, sans freins, dans de nombreux domaines », critique l’un des socios du Real Madrid sur X. « Au lieu de concevoir un beau maillot pour le Real Madrid, Adidas a tout simplement refusé et a réussi à gâcher celui de la meilleure équipe du monde, critique un autre fidèle. Incroyable ! Pourquoi ces détails roses et verts ? Mais qu'est-ce qui leur prend ? » « Si cela s'avère vrai, il pourrait s'agir du maillot du Real Madrid le plus laid de l’histoire », enchaîne un internaute.