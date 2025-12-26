Kylian Mbappé va changer de maillot, la colère à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le prochain maillot domicile du Real Madrid a fuité sur les réseaux sociaux, et il est loin d’emballer les supporters, qui sont nombreux à se plaindre des bandes roses et du col vert foncé que l'on aperçoit, des couleurs qui n'ont aucun lien avec l’histoire de la formation merengue.

Alors que la saison s’annonce encore chargée, il y a déjà des fuites concernant les futurs maillots des cadors européens. Ainsi, des images de la prochaine tunique du Real Madrid ont été dévoilées sur les réseaux sociaux, et cela n’enchante pas du tout les fans merengue.

Como sea verdad, puede que sea la camiseta más fea de la historia del Real Madrid. pic.twitter.com/a89wI0fuyv — Murcia con Limón (@MurciaConLimon) December 26, 2025

Nouveau maillot pour Mbappé et le Real Madrid La saison prochaine, Kylian Mbappé et ses coéquipiers madrilènes devraient porter à domicile le traditionnel maillot blanc, mais avec quelques touches de couleurs loin de satisfaire les supporters. On y retrouve ainsi trois bandes roses sur les épaules, comme chaque maillot de la marque Adidas, avec le bout des manches vert foncé, une couleur que l’on retrouve sur le col.