Zidane : La bombe lâchée par Cyril Hanouna !

Pressenti depuis déjà un bon moment pour venir assurer la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane a d'ailleurs affiché à plusieurs reprises son intérêt pour la fonction. Mais de son côté, Cyril Hanouna a affirmé il y a déjà plusieurs mois que Zidane ne prendrait pas le poste...

Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, c'est pour bientôt ? L'ancien coach du Real Madrid, libre de tout contrat depuis 2021, n'a jamais dissimulé son rêve de devenir sélectionneur des Bleus, un rêve qui semble se rapprocher étant donné que Didier Deschamps quittera la fonction après le Coupe du Monde 2026. Mais Zidane va-t-il vraiment retrouver l'équipe de France ?

Hanouna annonce Henry avant Zidane en équipe de France En janvier dernier, dans son ancienne émission TPMP, Cyril Hanouna lâchait une énorme bombe au sujet de Zinedine Zidane et du poste de sélectionneur de l'équipe de France : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après », indiquait Hanouna.