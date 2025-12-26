C'est fait pour Zidane : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Luca Zidane a disputé le premier match officiel de sa carrière internationale. Le fils du Ballon d'Or 1998 était effectivement titulaire dans les buts de l'Algérie pour la première journée de la CAN face au Soudan (3-0). Et à l'issue de la rencontre, le portier de Grenade a affiché sa fierté.

Trois mois seulement après avoir choisi de représenter l'Algérie, Luca Zidane a été retenu pour disputer la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et le portier de Grenade en D2 espagnole était même titulaire pour le premier match des Fennecs dans la compétition. Une victoire facile face au Soudan (3-0).

La fierté de Zidane après son premier match à la CAN De quoi très fier Luca Zidane qui portait le maillot de l'Algérie pour la première fois en compétition officielle. « Fier de pouvoir porter ce maillot et de cette première dans cette CAN. Le plein de confiance pour la suite », a-t-il écrit dans une publication sur son compte Instagram.