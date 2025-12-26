C'est fait pour Zidane : La grande annonce !

C'est désormais acté, Luca Zidane a disputé le premier match officiel de sa carrière internationale. Le fils du Ballon d'Or 1998 était effectivement titulaire dans les buts de l'Algérie pour la première journée de la CAN face au Soudan (3-0). Et à l'issue de la rencontre, le portier de Grenade a affiché sa fierté.
Trois mois seulement après avoir choisi de représenter l'Algérie, Luca Zidane a été retenu pour disputer la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et le portier de Grenade en D2 espagnole était même titulaire pour le premier match des Fennecs dans la compétition. Une victoire facile face au Soudan (3-0).
La fierté de Zidane après son premier match à la CAN
De quoi très fier Luca Zidane qui portait le maillot de l'Algérie pour la première fois en compétition officielle. « Fier de pouvoir porter ce maillot et de cette première dans cette CAN. Le plein de confiance pour la suite », a-t-il écrit dans une publication sur son compte Instagram.
«Fier de pouvoir porter ce maillot et de cette première dans cette CAN»
Avant la rencontre, Luca Zidane revenait d'ailleurs sur son choix de représenter l'Algérie dans une interview accordée à beIN SPORTS : « J'en ai bien sûr parlé avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi. L'Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis petits, on a une culture algérienne en famille. J'en ai parlé avec lui avant d'aller en sélection, il était comme un fou. Chaque fois que je vais en sélection, il m'appelle, il me dit que j'ai pris une bonne décision et qu'il est fier de moi. Pouvoir rendre fier mon grand-père en allant en sélection, c'est très important pour moi. Le prochain maillot avec le nom floqué, ce sera pour lui. »