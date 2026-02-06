Clash au PSG : Retour sur cette grosse altercation dans le vestiaire après un match !

Dominateur en France, le PSG a réussi à passer à l'étape supérieure en allant décrocher son premier sacre en Ligue des champions la saison dernière. Le club a opéré un développement efficace ces dernières années pour accomplir ce grand objectif grâce au recrutement de nombreux grands joueurs. Depuis le début de l'ère QSI, ils sont beaucoup à avoir marqué de leur empreinte le club. Avec ces fortes personnalités, quelques clashs peuvent éclater, même le soir de la célébration d'un titre de champion de France.
Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a connu une belle ascension. Les dirigeants ont tout fait pour bâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles. A l'échelle nationale, le club s'est vite retrouvé sans vrai rival mais cela n'a pas empêché de voir quelques clashs éclatés. A commencer par celui survenu en 2013 le soir de la célébration du titre de champion de France.
Un clash éclate dans les vestiaires du PSG
A l'époque, le PSG comptait dans ses rangs le sulfureux Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, réputé pour son franc-parler, n'avait pas hésité à s'en prendre verbalement au directeur sportif de l'époque, Leonardo, après avoir conquis le titre de champion de France. L'altercation est survenue dans les vestiaires de Gerland, l'ancien stade de l'OL. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a apporté une explication. « Zlatan devait aller au contrôle antidopage et cela l'a énervé. Ce n'était pas possible pour lui de ne pas faire la fête avec les autres » précisait l'entraîneur d'après L'Equipe.
Zlatan Ibrahimovic sort de ses gonds
La saison 2012-2013 est marquée par le premier titre de champion de France sous l'ère QSI. Le club avait mis en place une belle équipe avec de grands noms, à commencer par Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, pressé de fêter ce titre, s'était emporté contre Leonardo. Le directeur sportif brésilien, suspendu de banc de touche, est donc allé le voir dans les vestiaires. Finalement, quelques semaines plus tard, il finira par démissionner de son poste.