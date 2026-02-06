Clash au PSG : Retour sur cette grosse altercation dans le vestiaire après un match !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dominateur en France, le PSG a réussi à passer à l'étape supérieure en allant décrocher son premier sacre en Ligue des champions la saison dernière. Le club a opéré un développement efficace ces dernières années pour accomplir ce grand objectif grâce au recrutement de nombreux grands joueurs. Depuis le début de l'ère QSI, ils sont beaucoup à avoir marqué de leur empreinte le club. Avec ces fortes personnalités, quelques clashs peuvent éclater, même le soir de la célébration d'un titre de champion de France.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a connu une belle ascension. Les dirigeants ont tout fait pour bâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles. A l'échelle nationale, le club s'est vite retrouvé sans vrai rival mais cela n'a pas empêché de voir quelques clashs éclatés. A commencer par celui survenu en 2013 le soir de la célébration du titre de champion de France.

Ça bouge au PSG : La presse italienne annonce déjà le gros coup de l’été 2026 ! https://t.co/imNR7g3zpG — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Un clash éclate dans les vestiaires du PSG A l'époque, le PSG comptait dans ses rangs le sulfureux Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, réputé pour son franc-parler, n'avait pas hésité à s'en prendre verbalement au directeur sportif de l'époque, Leonardo, après avoir conquis le titre de champion de France. L'altercation est survenue dans les vestiaires de Gerland, l'ancien stade de l'OL. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a apporté une explication. « Zlatan devait aller au contrôle antidopage et cela l'a énervé. Ce n'était pas possible pour lui de ne pas faire la fête avec les autres » précisait l'entraîneur d'après L'Equipe.