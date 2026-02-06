«L'une des pires recrues de l'histoire» : Il sort du silence et répond enfin aux supporters du PSG

Dans son histoire, le PSG a connu de nombreux flops sur le mercato. Cependant, l'un d'entre eux est régulièrement présenté comme «l'une des pires recrues de l'histoire». Un statut difficile à assumer mais jugé comme injuste par le principal concerné.
Dans l'histoire du PSG, les flops sont assez nombreux. Cependant, le mercato d'hiver 2008 reste dans toutes les mémoires. Juste avant la fermeture du marché, le club de la capitale recrute deux joueurs qui débarque du Brésil à savoir Willamis Souza et Everton Santos. Et le second, qui arrivait en provenance des Corinthians, ne s'est jamais imposé à Paris où il porte désormais l'étiquette de pire recrue de l'histoire du PSG.
Considéré comme la pire recrue de l'histoire du PSG, il sort du silence
Un statut évidemment peu flatteur sur lequel Everton Santos s'est prononcé dans les colonnes du Parisien : « Les gens sont libres d’exprimer leur opinion. Si on ne regarde que le résultat final, c’est très facile de me pointer du doigt. J’ai ma part de responsabilité : j’aurais pu agir différemment, emmener ma famille, être plus ferme, faire preuve de plus de courage. Mais mon manque d’expérience a pesé lourd. J’étais un garçon de 21 ans qui ne se sentait pas accueilli. J’ai entendu des conversations, j’ai vu des regards. Cela m’a affecté. À un moment donné, le rêve s’est transformé en cauchemar, et je voulais juste rentrer chez moi. Avec la maturité que j’ai aujourd’hui, je suis sûr que les choses auraient pu être totalement différentes. Ce genre d’opinion ne me démoralise pas. Je sais ce que j’ai vécu ».
«Les gens sont libres d’exprimer leur opinion»
Par conséquent, Everton Santos n'aura disputé que trois matches sous le maillot du PSG et aura enchaîné les prêts entre 2008 et 2012, date de son départ définitif. Le jeune brésilien n'aura donc jamais eu de seconde chance. « Je pense que je n’ai même pas eu de première chance. La blessure et l’adaptation difficile ne m’ont pas du tout aidé », regrette-t-il avant d'avouer qu'il à sa « part de responsabilité, bien sûr. Mais un club qui recrute un joueur de 21 ans doit être plus prudent. Une partie de mon échec est également imputable au club et à ceux qui y travaillaient. » D'ailleurs, il estime que son cas n'est pas unique et que certains de ses compatriotes ont connu la même situation que lui : « Il y a eu un manque de tact, d’empathie, de soutien. Et cela continue de se produire. On voit des cas comme Gabriel Moscardo au PSG, Vitor Roque à Barcelone, Endrick au Real Madrid… Ce sont des joueurs au potentiel énorme, qui ne reçoivent pas le soutien nécessaire ». Néanmoins, Everton Santos ne se détachera probablement jamais de l'étiquette qui lui colle à la peau et qui le présente comme l'une des pires recrues de l'histoire du PSG.