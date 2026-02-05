Il signe au PSG et raconte son «énorme choc» en arrivant à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De tout temps, le PSG a attiré des joueurs étrangers, notamment les sud-américains, souvent attirés par la perspective de vivre à Paris. Cependant, l'adaptation peut être délicate, notamment sur le plan du climat et de la différence culturelle. Un joueur en a fait les frais.

Dans son histoire, le PSG s'est fait une spécialité du recrutement des joueurs Brésiliens. C'est effectivement la nation étrangère la plus représentée dans l'histoire du club de la capitale. Mais si ce lien fort a donné lieu à certains coups de légendes avec des joueurs inoubliables tels que Rai, Leonardo, Thiago Silva, Ronaldinho ou encore Marquinhos et tant d'autres, le recrutement des Brésiliens n'a pas toujours été une réussite.

Joyeux pire transfert de l’histoire du mercato d’hiver à tous les parisiens !



Il y a 18 ans jour pour jour, Everton Santos et Souza au PSG.



Dans l’histoire 😅 pic.twitter.com/QgXErz9c6G — Raph Chader (@RaphChader) February 2, 2026

«Cela a été un énorme choc culturel» Ainsi, comment oublier le mythique Everton Santos. Recruté à 21 ans en janvier 2008 et présenté comme un espoir du football brésilien, l'attaquant qui arrive des Corinthians s'est confié sur son transfert qui a tourné au fiasco. Et pour cause, il a vécu son arrivée à Paris comme un choc culturel. « Je n’avais pas peur. Il y avait un peu d’incertitude, mais c’était naturel. J’avais 21 ans, c’était ma première expérience hors du Brésil et je suis arrivé à Paris en plein hiver. Cela a été un énorme choc culturel. Mais sur le plan footballistique, je me sentais capable. J’étais en pleine progression, j’étais dans une bonne période avant ma blessure et j’étais convaincu que je pouvais apporter quelque chose. Le défi n’était pas seulement sur le terrain : il fallait gérer la langue, le climat et la pression d’être dans un grand club », raconte-t-il dans une interview accordée au Parisien.