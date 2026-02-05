Real Madrid - Transfert «difficile» au PSG : «Demandez à Mbappé»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé, arrivé après avoir passé 7 années au PSG. Mais que cela aura été compliqué pour la Casa Blanca de s'offrir le capitaine de l'équipe de France, se heurtant de nombreuses reprises au refus de la direction parisienne. Un scénario qui pourrait bien se répéter à l'avenir entre le PSG et le Real Madrid.

Orphelin de Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain, le Real Madrid n'a toujours pas réussi à les remplacer dans l'entrejeu. Voilà un dossier qui devrait être la priorité des Merengue dans les mois à venir pour le prochain mercato estival. Reste maintenant à trouver l'heureux élu pour le Real Madrid. Le dénicher du côté du PSG s'annonce d'ores et déjà comme une mission quasiment impossible pour Florentino Pérez et ses collaborateurs.

Kylian Mbappé a fini par s’embrouiller avec cette mégastar du PSG, «je n’ai pas compris pourquoi...» https://t.co/OQfqQmvk81 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

Le Real Madrid à la recherche d'un milieu de terrain Journaliste pour ESPN, Alex Kirkland a évoqué cette recherche d'un nouveau milieu de terrain au Real Madrid afin d'enfin oublier Toni Kroos et Luka Modric. C'est ainsi qu'il a expliqué dans un premier temps : « Cela devrait être la priorité absolue du Real Madrid lors du mercato estival. Aucun des joueurs censés remplacer Kroos et Modric – et notamment Eduardo Camavinga – n'a été à la hauteur. Arda Güler a bénéficié de nombreuses opportunités cette saison et s'en est bien sorti, mais il n'est pas encore prêt ».