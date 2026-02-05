Real Madrid - Transfert «difficile» au PSG : «Demandez à Mbappé»

En 2024, le Real Madrid réussissait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé, arrivé après avoir passé 7 années au PSG. Mais que cela aura été compliqué pour la Casa Blanca de s'offrir le capitaine de l'équipe de France, se heurtant de nombreuses reprises au refus de la direction parisienne. Un scénario qui pourrait bien se répéter à l'avenir entre le PSG et le Real Madrid.
Orphelin de Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain, le Real Madrid n'a toujours pas réussi à les remplacer dans l'entrejeu. Voilà un dossier qui devrait être la priorité des Merengue dans les mois à venir pour le prochain mercato estival. Reste maintenant à trouver l'heureux élu pour le Real Madrid. Le dénicher du côté du PSG s'annonce d'ores et déjà comme une mission quasiment impossible pour Florentino Pérez et ses collaborateurs.
Le Real Madrid à la recherche d'un milieu de terrain
Journaliste pour ESPN, Alex Kirkland a évoqué cette recherche d'un nouveau milieu de terrain au Real Madrid afin d'enfin oublier Toni Kroos et Luka Modric. C'est ainsi qu'il a expliqué dans un premier temps : « Cela devrait être la priorité absolue du Real Madrid lors du mercato estival. Aucun des joueurs censés remplacer Kroos et Modric – et notamment Eduardo Camavinga – n'a été à la hauteur. Arda Güler a bénéficié de nombreuses opportunités cette saison et s'en est bien sorti, mais il n'est pas encore prêt ».
Recruter Vitinha au PSG, est-ce vraiment possible ?
C'est en ce sens que depuis quelques semaines maintenant, de nombreuses rumeurs font écho d'un intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Si le Portugais du PSG n'a pas caché son envie de jouer un jour en Liga, parvenir à un accord avec le club de la capitale parait illusoire. « Vitinha serait la signature de rêve, mais le Real Madrid sait exactement à quel point c'est difficile de réussir à extraire un joueur du PSG. Demandez juste à Mbappé », a ainsi expliqué Alex Kirkland. En effet, le Real Madrid a énormément galéré à s'offrir Kylian Mbappé. Et voilà qu'en plus, depuis la signature du Français, les relations se sont encore un peu plus refroidies avec le PSG. De quoi compliquer de futures négociations entre les deux clubs...