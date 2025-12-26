Discussions secrètes : Zidane officialise son choix !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a trois mois, Luca Zidane révélait avoir choisi de représenter l'Algérie en compétition officielle. Un choix fort pour le fils de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui révèle avoir eu une longue discussion en famille avant d'officialiser sa décision.

Il y a tout juste trois mois, Luca Zidane surprenait tout le monde en annonçant qu'il optait pour la sélection algérienne après avoir évolué dans les équipes de France jeunes. Le portier de Grenade en D2 espagnole, est ainsi présent à la CAN avec les Fennecs, et il révèle les discussions qu'il a eues avec sa famille avant d'officialiser sa décision.

Luca Zidane explique son choix « J'en ai bien sûr parlé avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi. L'Algérie, je pense directement à mon grand-père. Depuis petits, on a une culture algérienne en famille. J'en ai parlé avec lui avant d'aller en sélection, il était comme un fou », révèle-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.