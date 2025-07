OM : 40M€, De Zerbi a trouvé son prochain attaquant !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi imprime sa patte sur le mercato marseillais. Impliqué dans la construction de son effectif, le technicien italien aurait glissé à l'OM le nom de Giacomo Raspadori à sa direction. L’attaquant du Napoli, qu’il a dirigé à Sassuolo, figurerait parmi ses priorités offensives pour la saison à venir.

Alors qu’il semble vouloir prolonger son aventure à l’OM malgré une saison éprouvante, Roberto De Zerbi s’active déjà en coulisses pour façonner un effectif à son image. L’entraîneur italien, arrivé pour insuffler un style offensif et ambitieux, place ses pions en vue du mercato estival. Parmi ses priorités figure clairement le renforcement du secteur offensif, où il souhaite signer un joueur capable d'épauler Amine Gouiri, placé au poste de numéro 9 la saison dernière. Et c’est tout naturellement vers l’Italie que ses regards se tournent.