OM - Gouiri : Le gros coup de gueule d’une star de l’Algérie ?

Invité dans le podcast Kampo animé par le journaliste Smaïl Bouabdellah, Islam Slimani a évoqué le cas des binationaux, dont fait partie l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, passé par les équipes de France jeunes avant de choisir de représenter l’Algérie. Le meilleur buteur de l’histoire des Fennecs a poussé un coup de gueule et a du mal avec la notion de choix lorsqu’il s’agit d’une équipe nationale.

Interrogé par le journaliste Smaïl Bouabdellah dans le podcast Kampo, Islam Slimani a exprimé son avis sur la problématique des binationaux. Un sujet revenu sur la table récemment avec le cas de Rayan Cherki et qui concerne plusieurs joueurs nés en France et ayant joué pour les Bleus en équipes de jeune avant de représenter le pays d’origine de leurs parents, comme c’est le cas pour l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, qui compte 12 sélections avec l’Algérie.

« Tu y as fait toute ta carrière, joue pour la France » « J'ai toujours eu un raisonnement clair. Tu as choisi d'être Algérien ? Tu as choisi d'être Français ? Tu as choisi d'être Anglais ? Non. On ne choisit pas l'Algérie. Si tu es né en France, tu as vécu en France et tu y as fait toute ta carrière, joue pour la France. Pourquoi tu joues pour l'Algérie ? », a déclaré Islam Slimani.