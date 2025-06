OM : Riolo annonce une crise avec De Zerbi !

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Roberto De Zerbi vient d'achever sa toute première saison à Marseille. Ayant qualifié son équipe pour la Ligue des Champions, le coach italien a réussi sa principale mission. Toutefois, comme l'a affirmé Daniel Riolo, Roberto De Zerbi a tout de même vécu une crise avec ses joueurs.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a laissé sa place à Roberto De Zerbi sur le banc de l' OM . En effet, le technicien italien a posé ses valises à Marseille il y a tout juste un an.

Ayant entrainé l' OM pendant un an, Roberto De Zerbi a réussi sa toute première saison à Marseille . Alors que son équipe a terminé à la deuxième position en Ligue 1 , le technicien de 46 ans a atteint l'objectif principal fixé par sa direction, à savoir valider une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré tout, Roberto De Zerbi aurait vécu une crise avec ses joueurs.

«C’est la crise dont il a le plus souffert De Zerbi»

« De Zerbi, là où on a eu un doute sur lui, ce n’est pas tant sur ce qu’il se passait sur le terrain, c’est plus sur le : "est-ce que les joueurs le suivent ou pas ?" C’est la crise dont il a le plus souffert De Zerbi. Quand il a dit que les journalistes avaient révélé que les joueurs étaient contre lui, un peu avant la fameuse semaine en Italie. Là, il a perdu son récit », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.