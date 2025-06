Greenwood - OM : Le transfert surprise ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l’OM, Romain Alessandrini était présent à Marseille pour le lancement du nouveau maillot. À cette occasion, il est revenu sur l’actualité phocéenne et sur ce mercato estival, qui devrait permettre à l’équipe de se renforcer, à condition de conserver ses cadres comme Leonardo Balerdi ou encore Mason Greenwood.

L’été s’annonce chaud à Marseille . Après Angel Gomes et CJ Egan Riley , l’ OM envisage de se renforcer, notamment en défense. Un secteur également repéré par Romain Alessandrini, ancien attaquant du club phocéen.

Une surprise avec Greenwood ?

Mais selon lui, l’OM n’est pas à l’abri d'une catastrophe avec l’un de ses cadres comme Mason Greenwood. « Il faudra aussi voir les joueurs qui vont partir. On parle beaucoup des arrivées et des pistes, mais on n’est pas à l’abri de perdre un Leonardo Balerdi ou un Mason Greenwood » a déclaré Alessandrini au cours d’un entretien accordé à La Provence.