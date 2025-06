L’OM prépare une belle surprise aux supporters !

La rédaction

Depuis plusieurs mois, l’idée de créer un musée consacré à l’histoire de l’OM émerge dans les couloirs de la direction phocéenne. Les dernières personnes à avoir occupé le poste de directeur général n’ayant pas été en accord avec le président, c’est au tour de l’italien Alessandro Antonello d’élaborer ce projet avec Pablo Longoria.

Très récemment nommé au poste de directeur général de l’Olympique de Marseille, l’ancien salarié de l'Inter, à savoir Alessandro Antonello, va rapidement devoir gérer des projets de taille. En plus d’avoir la lourde tâche de faire mieux que ses prédécesseurs Stéphane Tessier et Cécilia Barontini qui ont tous deux eu de forts différends avec Pablo Longoria et même le directeur du football Medhi Benatia, Antonello aura la responsabilité de sortir de terre un nouvel édifice pour le club phocéen.

Un musée à l'OM, une expérience incroyable pour les supporters ! Pablo Longoria aurait vu, selon L'Equipe, germer en lui une idée novatrice pour l'OM : créer un musée pour le club. Cet édifice permettrait de mettre sur pied un lieu de vie en plus du stade comprenant des hôtels, boutiques et donc musée pour rassembler en un même endroit les exploits passés et présents de l’équipe marseillaise. L’idée est encore vague car ni le lieu ni une date d'inauguration n’ont été trouvé. Le nouveau directeur général aura du pain sur la planche pour répondre à ces problématiques.