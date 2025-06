«On a eu peur», grosse frayeur à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé par La Provence, Romain Alessandrini a donné son avis sur la saison dernière de l’OM. Impatient de voir la Ligue des champions de retour au Stade Vélodrome, l’ancien marseillais, désormais consultant, a avoué avoir eu un peu peur avec l’enchaînement de mauvais résultats entre fin février et début avril.

« J’ai hâte de voir la suite »

Plus de peur que de mal et il est désormais impatient de voir le retour de l’OM en Ligue des champions : « J’ai hâte de voir la suite, et notamment le nouveau format de la C1 au Vélodrome. Quand on voit les groupes de Lille et Brest la saison dernière, avec des matchs impressionnants à domicile, ça donne envie… »