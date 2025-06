Départ de l’OM : Rabiot a vendu la mèche

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, l'OM a présenté son nouveau maillot, celui qu'il étrennera lors de la prochaine édition de la Ligue des champions. Pour faire la promotion de sa nouvelle tenue, le club marseillais a fait appel à plusieurs cadres, dont Adrien Rabiot, dont l'avenir est l'un des sujets de ce mercato d'été.

Sa présence confirmée ?

« Choisir l'OM alors que le club ne s'était pas qualifié en Ligue des champions n'était pas évident. Je suis bien à Marseille et j'ai hâte d'y participer, de jouer la Coupe d'Europe au Vélodrome et son ambiance unique » avait-il confié en fin de saison. Récemment, la presse italienne a annoncé un possible intérêt de Massimiliano Allegri, fraîchement arrivé sur le banc italien. Mais visiblement, Rabiot reste fidèle aux couleurs marseillaises.