Transferts : Deschamps se fait recaler à l’OM !

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas a révélé que l'OM avait tenté de le recruter au début des années 2010. L'arrière gauche, âgé aujourd'hui de 39 ans, avait reçu un appel de Didier Deschamps, alors en poste à Marseille. Malgré une proposition concrète, il avait refusé de prendre la direction de la cité phocéenne, pour plusieurs raisons.

Trémoulinas raconte son transfert avorté

« On commence à se poser un peu de questions, on se demande si c’est une fin de cycle. On me propose Marseille. Il y avait eu Didier Deschamps et José Anigo qui m’avaient appelé pour signer à l’OM. Moi, je n’étais pas très chaud, je voulais rester à Bordeaux. Et je suis malgré tout un supporter des Girondins, et on sait qu’il y a une petite rivalité avec Marseille. J’avais encore envie de rester au club. Gourcuff était parti, Souley est parti aussi, mais il y avait encore une base qui était là. Oui, il y a eu quelques idées de départ, mais pas plus que ça […] J’étais numéro 1, mais il y avait la rivalité avec l’OM. C’est un très grand club avec un public de fou. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer à l’OM, le stade est plein, il y a une ambiance de fou… C’est un très grand club, mais j’avais plus envie de partir à l’étranger » a confié Trémoulinas à Colinterview.