De Zerbi - OM : La date de son départ annoncée ?

Actuellement en vacances, Roberto de Zerbi en a profité pour se rendre en Italie. L'occasion pour le technicien de se ressourcer et d'accorder un entretien dans son pays. Invité d'un podcast, il est revenu sur sa première saison à l'OM et en a profité pour semer quelques indices au sujet de son avenir.

De Zerbi veut honorer son contrat

« On parlait de moi à l’Inter, mais l’Inter ne m’a jamais appelé. Puis j’ai commencé il y a 20 jours à parler aux futurs joueurs, nous étions à Miami avec le président et le directeur au propriétaire : j’aime quand je m’engage à aller jusqu’au bout. Ce n’était pas tant une question d’équipe : de même que lorsque je me sens trahi, il n’y a pas de contrat qui tienne et je pars. Partir simplement parce que quelque chose de mieux se présente irait à l’encontre de ma façon de penser » a-t-il déclaré.