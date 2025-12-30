Nouvelle histoire avec Kylian Mbappé : Il balance un scoop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle histoire qui débute pour Kylian Mbappé puisque le Stade Malherbe Caen, dont il est propriétaire, a annoncé un changement d'entraîneur. En effet, Gaël Clichy a pris la place de Maxime D'Ornano sur le plan du club de National. Et le nouveau coach normand révèle déjà un secret sur les coulisses des négociations.

Après une première partie de saison délicate, le Stade Malherbe Caen a décidé de séparer de Maxime D'Ornano. Pour le remplacer, le club qui appartient à Kylian Mbappé a choisi de nommer Gaël Clichy. L'ancien joueur d'Arsenal débarque avec Marvin Esor comme adjoint. Mais il révèle avoir réclamé un autre membre pour son staff qui lui a été refusé.

Clichy balance sur sa signature à Caen « Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part et ça m'a plu. Ça a pris un long moment, c'était sur quelques semaines. Je leur ai donné deux noms d'entraineurs que je voudrais intégrer au staff. Seulement un des deux a été validé et ça va être très complémentaire avec ce qu'il y a déjà », confie-t-il au micro de Generation After sur RMC avant de poursuivre.