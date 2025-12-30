Nouvelle histoire avec Kylian Mbappé : Il balance un scoop !

C'est une nouvelle histoire qui débute pour Kylian Mbappé puisque le Stade Malherbe Caen, dont il est propriétaire, a annoncé un changement d'entraîneur. En effet, Gaël Clichy a pris la place de Maxime D'Ornano sur le plan du club de National. Et le nouveau coach normand révèle déjà un secret sur les coulisses des négociations.
Après une première partie de saison délicate, le Stade Malherbe Caen a décidé de séparer de Maxime D'Ornano. Pour le remplacer, le club qui appartient à Kylian Mbappé a choisi de nommer Gaël Clichy. L'ancien joueur d'Arsenal débarque avec Marvin Esor comme adjoint. Mais il révèle avoir réclamé un autre membre pour son staff qui lui a été refusé.
Clichy balance sur sa signature à Caen
« Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part et ça m'a plu. Ça a pris un long moment, c'était sur quelques semaines. Je leur ai donné deux noms d'entraineurs que je voudrais intégrer au staff. Seulement un des deux a été validé et ça va être très complémentaire avec ce qu'il y a déjà », confie-t-il au micro de Generation After sur RMC avant de poursuivre.
«Je leur ai donné deux noms d'entraineurs, seulement un des deux a été validé»
« Je n'ai pas du tout échangé ni rencontré Kylian Mbappé. J'ai rencontré un membre de sa famille mais j'ai surtout rencontré les personnes qui seront avec moi au quotidien. On m'a fait me sentir bien et les objectifs ont matché assez rapidement. Je me sens soutenu et avec de la rigueur et de l'exigence on va arriver à quelque chose. De toute manière, un club comme Caen avec la structure qu'il y a autour du club, c'est fantastique », ajoute Gaël Clichy.