Transferts : Un joueur impressionnant débarque à l’OM !

L’OM tiendrait sa deuxième recrue de l’été. Après Angel Gomes, le club marseillais aurait trouvé un accord avec CJ Egan-Riley. Libre depuis la fin de son contrat avec Burnley, le défenseur central anglais de 22 ans a séduit les dirigeants olympiens par son leadership et sa qualité de relance. Son ancien coéquipier, Maxime Estève, a d’ailleurs dressé son portrait, saluant notamment son sérieux et sa capacité à s’imposer dans un vestiaire.

Un cadre de Burnley

Passé par Montpellier, Maxime Estève avait évoqué la progression de son ancien partenaire en février dernier. « On habite dans le même bâtiment à Manchester, et comme Manchester-Burnley ce n'est pas la porte à côté (40 km environ), on partage un peu la voiture avec Hannibal (Mejbri) qui est aussi dans l'équipe. Du coup, ça crée des affinités dans car dans la voiture tu discutes, tu partages des choses en dehors du football. Au final, ça nous a aidés dans la cohésion de l'équipe. Au début on ne se connaissait pas avec CJ, car il était parti en prêt. Puis, en début de saison, on a joué quelques matches ensemble et ça s'est tout de suite super bien passé. Forcément, si on s'était pris des valises tous les week-ends, ç'aurait été différent » avait confié le joueur français dans les colonnes de L’Equipe.