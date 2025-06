Transferts : L’OM va signer le joueur parfait ?

Après l'attaque, la défense. Alors qu'Angel Gomes s'apprête à signer son contrat, l'OM aurait débuté ses recherches pour renforcer le secteur défensif. Des discussions sont en cours avec CJ Egan-Riley, dont le départ de Burnley a été annoncé ce jeudi. Formé au RC Lens et désormais préparateur physique du club anglais, Youl Mawéné a présenté son profil.

La bonne pioche de l'OM ?

Préparateur physique de Burnley, Youl Mawéné a présenté le profil d’Egan-Riley dans les colonnes de La Provence. « A Oxford, il m’a beaucoup impressionné parce qu’il a montré beaucoup de maturité dans son jeu et a été très agressif sur le ballon et le porteur avec un excellent sens de l’anticipation. A la relance, il a été propre, efficace, n’a pas hésité à jouer de l’avant et à prendre des risques avec des diagonales d’une précision chirurgicale. Au fur et à mesure de la saison, je me suis rendu compte que ce n’était pas juste un match, il jouait comme ça. Je l’appelais man of the match » a confié le Français.