Jul - OM : Un transfert bouclé sur Instragram ?

Annoncé dans le viseur de l'OM, Noa Lang a été interpellé par un supporter marseillais durant ses vacances au Maroc. Interrogé sur une possible venue dans la cité phocéenne cet été, l'ailier du PSV Eindhoven a répondu en mimant le signe du rappeur Jul. Une réponse qui pourrait être interprété d'une manière positive.

« Allez l’OM »

Mais visiblement, Lang ne dirait pas non à l’OM et une vidéo Instagram le prouverait. Dans une vidéo publiée sur le réseau social, on peut apercevoir un supporter marseillais interpeller le joueur durant ses vacances à Marrakech. Ce dernier a répondu en miment le signe du rappeur Jul et en lâchant un « Allez l’OM ». Suffisant pour attirer l’attention des supporters phocéens.