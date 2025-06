Transferts : Un flop du PSG à l’OM, c’est validé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse italienne, l'OM aurait activé la piste menant à Mitchell Bakker, prêté la saison dernière par l'Atalanta Bergame au LOSC. Ancien membre du PSG, l'international néerlandais serait tenté par le projet marseillais. Selon un observateur, le joueur de 24 ans s'apparente à un très bon coup.

Passé par le PSG entre 2019 et 2021, sans laisser un souvenir bien marquant, Mitchell Bakker a réalisé une saison plutôt solide au LOSC , malgré quelques soucis physiques. Une performance qui lui permet d’être courtisée aujourd’hui par plusieurs équipes européennes et notamment par l’ OM qui aurait coché son nom dans le cadre de la succession de Quentin Merlin . Selon le média italien TMW, Bakker serait emballé par cette idée. Journaliste pour Vivons Foot, Loïc Jégo a fait un point sur ce dossier.

« Un profil rare, l’OM a raison de se pencher sur lui, mais l’histoire voudrait qu’un transfert définitif au LOSC soit une suite logique dans sa carrière et pour sa progression. Cela reste un joueur en quête de stabilité : Ajax, PSG, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergame puis Lille, à son âge il a déjà pas mal bourlingué ! » a-t-il déclaré. Malgré ses nombreux voyages, Bakker présente des qualités évidentes, à condition qu’il soit à 100 % de ses moyens, ce qui n’a pas toujours été le cas cette saison.

«Une machine» va signer ?

« Lui, c’est une machine quand il est à 100% ! Sous-coté oui, on l’a adore à Lille. Il est monté en puissance au fil des semaines chez les Dogues. Que ce soit à son poste de prédilection en tant que latéral gauche, ou même dans un rôle d’ailier gauche un cran au-dessus ou au poste d’ailier droit suite à la blessure de Zhegrova, Bakker aura souvent séduit et marqué les esprits. Ce qu’on n’a pas assez mis en avant, c’est qu’il avait malheureusement reçu un gros coup à la cheville durant le match de Coupe de France face à l’USL Dunkerque et qu’il aura joué avec une gêne par la suite jusqu’à la fin de cette saison » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Team Football.