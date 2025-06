PSG - Le Qatar quitte Paris : Coup de gueule en direct !

Après les festivités autour de la victoire de la Ligue des Champions, le feuilleton autour du stade a été relancé, avec le Paris Saint-Germain qui semble bien décidé à quitter le Parc des Princes. Mais les solutions actuellement proposées ne semblent pas convaincre tout le monde et c’est notamment le cas de Daniel Riolo.

Un chapitre important pourrait se tourner dans les prochains mois. Après un très long bras de fer avec la mairie de Paris, le PSG aurait décidé de quitter le Parc des Princes pour construire un nouveau stade plus grand ailleurs. Et deux sites auraient été choisis pour accueillir cette nouvelle enceinte dernier cri avec Massy , ainsi que Poissy , en région parisienne.

Certains n’y croient toujours pas, mais ce projet ambitieux avance à grands pas et pourrait voir le jour dès l’automne 2026. Car le PSG est convaincu qu’un stade de la capacité du Parc des Princes (48.000 places), n’est plus adapté aux ambitions du club et il est donc vital de changer. Mais pour le moment, cette décision est loin de faire l’unanimité. « Je suis un peu étonné. Je me rends compte que depuis le début dans cette histoire, on nous roule dans la farine » a confié Daniel Riolo , dans l’After Foot de ce mardi.

« Le terrain qui était propre, net et constructible immédiatement sans le moindre recours possible, c'était Ris-Orangis »

« Parfois on signe des choses, et ça ne va pas au bout parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas anticipés avant » a poursuivi le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Je veux bien que le Qatar soit capable de tout acheter et d'arroser pour qu'on fasse taire les divisions, mais il y a des choses compliquées. Le terrain qui était propre, net et constructible immédiatement sans le moindre recours possible, c'était Ris-Orangis. C'était parfait d'un point de vue du terrain ».