Clash à Paris : Le PSG confirme !

Invité de l'émission C à Vous sur France 5, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas voulu révéler si Anne Hidalgo avait reçu une invitation pour assister à la finale de Ligue des champions à Munich. Par contre, le président du PSG a réaffirmé son envie de devenir propriétaire d'un stade. Une annonce qui intervient au moment où plusieurs médias indiquent que deux sites ont été retenus.

Présent sur le plateau de C à Vous sur France 5, Nasser Al-Khelaïfi a fendu l’armure en évoquant sa mère disparue, qui rêvait de voir son fils soulever la Ligue des champions. Par contre, lorsque le dossier épineux du stade a été évoqué, le responsable qatari a repris sa posture de président. Depuis plusieurs mois, le dirigeant du PSG est en conflit avec la Mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes. Une position qui oblige le club à envisager un déménagement. Interrogé sur ce sujet, Al-Khelaïfi a d’abord refusé d’y répondre. « On est dans la fête, tout le monde est heureux à Paris et en France. Ce n’est pas le moment de parler de ça » a-t-il déclaré.

Al-Khelaïfi met les choses au clair Relancé par Patrick Cohen sur Anne Hidalgo et son absence lors de la finale de Ligue des champions à Munich, Al-Khelaïfi a réaffirmé la position du club. « Si elle était invitée ? Je ne peux pas le dire. Mais au club, on a de problèmes avec personne. On veut travailler avec tout le monde. Après si quelqu’un est contre le club, ce n’est pas un ami. Le stade ? Si on n’est pas le bienvenu dans un stade, il faut trouver des solutions. Et c’est ce que l’on a fait » a lâché le responsable qatari.