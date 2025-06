Clash avec le PSG : Anne Hidalgo en remet une couche !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le PSG est embourbé dans un gros chantier de construction de son nouveau stade. La mairie de Paris ne souhaite pas vendre le Parc des Princes à QSI, alors qu’Anne Hidalgo a une nouvelle fois évoqué le sujet ce mardi, affirmant que les dirigeants qataris se doivent de rester dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud.

La guerre est désormais terminée entre la mairie de Paris et les dirigeants du PSG . Ces derniers, las de ne pas pouvoir racheter définitivement le Parc des Princes , ont décidé de bouger et de s’installer ailleurs. Ainsi, depuis plusieurs mois, les hautes sphères de QSI s’activent afin de choisir le terrain sur lequel sera bâti le prochain stade. De son côté, Anne Hidalgo maintient sa position.

Hidalgo sur le Parc des Princes : « Vendre non mais agrandir, oui ! »

Une fois de plus ce lundi, la maire de Paris a affirmé sa volonté de vouloir agrandir le Parc des Princes, mais en aucun cas de le céder au PSG. « Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des princes dont la ville de Paris est propriétaire. Vendre non mais agrandir, oui ! Le match samedi soir a montré une fois de plus l'attachement de toute une ville pour le Parc et la magie qui y opère lors des grands matchs même avec une diffusion sur grand écran », a-t-elle confié auprès de l’AFP.