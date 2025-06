PSG - Anne Hidalgo : Riolo balance sur le clash !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le discours est rompu entre la mairie de Paris et le PSG concernant le rachat du Parc des Princes. Si Anne Hidalgo en a remis une couche après la victoire des Parisiens en Ligue des Champions, Daniel Riolo lui, estime que le club de la capitale aurait dû se réconcilier avec l’élue du Parti Socialiste.

« Vendre non, mais agrandir, oui »

« Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des Princes dont la Ville de Paris est propriétaire. Vendre non, mais agrandir, oui. Le match samedi soir a montré une fois de plus l’attachement de toute une ville pour le Parc et la magie qui y opère lors des grands matchs, même avec une diffusion sur grand écran », a ainsi déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo ce lundi, appuyée par son adjoint Pierre Rabadan : « Que la ville reste propriétaire n’empêche pas le club de faire des travaux. Des montages juridiques sont possibles, notamment un bail de longue durée permettant au PSG d’y investir et d’en profiter pendant plusieurs décennies. »