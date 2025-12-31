Le PSG réalise son rêve, il n'en revient pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 25 ans, Vitinha est parvenu à vivre un rêve qui l'habitait lui et des milliers de passionnés de football : remporter la Ligue des champions. Ce fut chose faite au printemps dernier et qui plus est au PSG. Un sentiment indescriptible évoqué par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour Marca.

Entre le Paris Saint-Germain et la Ligue des champions, ce fut une douloureuse histoire d'amour pendant de longues années. Le Qatar est devenu propriétaire du club parisien en 2011 et n'a eu qu'une obsession depuis : remporter la première C1 de l'histoire du club. Mais le PSG collectionnait les désillusions.

«Remporter la Ligue des champions est le rêve de tous les joueurs» Un virage a été pris à l'été 2022 dans la politique sportive avec le développement de jeunes talents plutôt que la multiplication de stars dans le vestiaire. Le tout, un an plus tard, sous la houlette de Luis Enrique. Et force est de constater que la mayonnaise a pris puisque le 31 mai 2025, le PSG soulevait sa première Ligue des champions. Un sentiment spécial partagé par Vitinha en interview avec Marca. « Le plus important a été la Ligue des champions. Il est vrai que remporter un titre comme la Ligue des nations avec l'équipe du Portugal est également très important et revêt une signification différente, un symbolisme différent. Mais remporter la Ligue des champions est le rêve de tous les joueurs ».