PSG : Le Qatar annonce une énorme folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG vient de mettre fin à une année très impressionnante durant laquelle, six trophées se sont ajoutés au palmarès du club de la capitale. Nasser Al-Khelaïfi a donc fait le bilan de 2025 en saluant notamment les supporters. Pour cela, le président du PSG a donné un chiffre particulièrement impressionnant.

Invité à dresser le bilan de cette année 2025 totalement folle, Nasser Al-Khelaïfi a notamment souligné l'enthousiasme des supporters du PSG. Et pour résumer leur importance et leur engouement, le président parisien donne un chiffre très impressionnant. Le PSG a enchaîné 175 matchs consécutifs à guichets fermés ont été disputés au Parc des Princes.

Al-Khelaïfi sous le charme des fans du PSG « Alors que le Club a joué un nombre record de matchs aux quatre coins du globe - des États-Unis à Doha -, vous avez répondu présents à chaque rendez-vous. À domicile comme à l’extérieur, sur toutes les compétitions, jusqu’à la dernière seconde vous avez fait résonner nos chants et vibrer nos couleurs. À travers vos voix et les tifos déployés dans le stade, c’est toute la fierté et la puissance du Paris Saint-Germain qui se sont exprimées. Le spectacle n’aurait pas été aussi grand sans vous », confie le président du PSG dans un message publié sur le site officiel du club avant de poursuivre.