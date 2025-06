PSG : Le meilleur joueur du monde est annoncé !

Auteur d'une saison éblouissante, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans du sacre du PSG en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 parisien est le grand favori pour le Ballon d'Or 2025. Interrogé sur Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez a milité pour qu'il remporte le Graal cette année.

«Il a été au-dessus du lot cette saison»

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Lucas Hernandez a affirmé qu'il n'y avait plus aucun débat concernant le prochain Ballon d'Or. « On a parlé du collectif, on parle aussi beaucoup d'un potentiel Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé. Doit-il le remporter ? Bien sûr ! Il a été au-dessus du lot cette saison avec nous. Il a marqué beaucoup de buts, il a fait des différences, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir de son année. Il faut voir la manière dont il a toujours aidé le collectif, comment il a défendu dans les seize mètres adverses, comment il a pressé haut pour emmener tout le monde avec lui. C'est pour tout ça qu'il mérite de remporter le trophée », a affirmé le défenseur du PSG et de l'équipe de France. Reste à savoir si Ousmane Dembélé remportera finalement le précieux.