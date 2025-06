Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été est annoncé

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG s’annonce animé. Le club de la capitale va chercher à se renforcer sur plusieurs postes dans les prochains mois, et notamment dans l’axe de sa défense. Si Marquinhos arrive sur une fin de cycle à Paris, le club parisien cible l’Espagnol Mario Gila (Lazio Rome) afin de le remplacer.

Le PSG cherche un défenseur central

Et pour cause, du renfort est attendu à tous les postes. Si le secteur offensif est bien fourni, le PSG pourrait accueillir un nouvel ailier. Cependant, et comme le révèle le Parisien, le premier transfert de l’été côté parisien pourrait concerner le poste de défenseur central. En effet, s’il souhaite rester une saison de plus à Paris, Marquinhos n’est pas éternel, et les dirigeants franciliens envisagent déjà sa succession.