Mercato - OM : Un énorme coup à 40M€ ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison 2024-2025 intéressante, l’OM entend bien réaliser un gros mercato cet été. Le club phocéen pourrait regarder du côté des Pays-Bas, où un certain Igor Paixão ferait de l’œil aux dirigeants marseillais. En revanche, attirer le Brésilien à Marseille ne sera pas une mince affaire en raison de la concurrence dans ce dossier.

Le mercato estival de l’OM est attendu au tournant. Et pour cause, après une première saison très intéressante à Marseille, Roberto De Zerbi attend des renforts de qualité afin de pouvoir se montrer compétitif en Ligue des Champions notamment. Avec Medhi Benatia et Pablo Longoria aux manettes, le recrutement de l’OM pourrait passer par un gros coup aux Pays-Bas.