Transfert à 45M€ : Le Real Madrid annonce une arnaque au PSG !

Cet été, le PSG cherchera à poursuivre son plan qui consiste à miser sur de jeunes éléments afin de préparer l'avenir du club. Dans cette optique, la piste menant à Franco Mastantuono, le crack de River Plate qui dispose d'une clause libératoire fixée à 45M€. Une somme qui aurait refroidi le Real Madrid, persuadé que le jeune argentin ne vaut pas cette somme.

Alors que le nouveau projet du PSG porte clairement ses fruits comme en témoigne la victoire en Ligue des champions. Par conséquent, le club de la capitale devrait se concentrer sur le recrutement de jeunes éléments et ce n'est donc pas une surprise si le PSG s'intéresse à Franco Mastantuono. La presse argentine annonce même que le crack de River Plate serait très proche de rejoindre Paris qui devrait lever sa clause libératoire estimée à 45M€. Une somme jugée beaucoup trop élevée par le Real Madrid comme le souligne le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Le Real Madrid juge Mastantuono beaucoup trop cher « Le PSG s’intéresse de très près à l’Italo-argentin Franco Mastantuono de River Plate. Il a 17 ans, il est gaucher, il joue ailier droit ou milieu et de nombreux clubs anglais le suivent. Sa clause serait de 45M€ et le Real Madrid estime que ce joueur ne les vaut pas. Paris pense au contraire qu’il s’agit d’une opportunité à saisir. L'Argentin ne viendrait pas avant l'hiver prochain », écrit-t-il dans une session de questions/réponses sur le site du Parisien, avant d'évoquer les ambition du PSG sur le mercato de façon plus globale.