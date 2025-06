OM : Grosse annonce de Rabiot sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq ans après son arrivée en provenance du PSG, Adrien Rabiot décidait l’année dernière de quitter la Juventus libre au terme de son contrat. Un choix difficile pour celui qui a ensuite fait le choix de s’engager avec l’OM. L’international français a expliqué qu’il n’avait pas été convaincu par Cristiano Giuntoli et qu’il ne se voyait pas rester dans ces conditions.

En septembre dernier, Adrien Rabiot prenait tout le monde de court en s’engageant jusqu’en juin 2026 avec l’OM. Deux mois plus tôt, l’international français (50 sélections) quittait la Juventus au terme de son contrat, cinq ans après son arrivée en provenance du PSG. Un choix qui a pu surprendre et sur lequel est revenu le milieu de terrain âgé de 30 ans.

« Je ne voulais pas continuer dans ces conditions et j'ai préféré jouer ailleurs et j'ai choisi Marseille » « Pourquoi j’ai quitté la Juventus ? Il y avait un intérêt à ce que nous continuions ensemble. Thiago Motta m'avait aussi appelé, mais Giuntoli n'a pas fait le nécessaire pour me convaincre. Et je n'ai pas eu le sentiment qu'il voulait construire quelque chose d'important. Au vu de leur saison chaotique, j'avais peut-être raison. Ils n'avaient pas fait de recrutement à la hauteur de la Juve et cela me frustrait car j'avais l'impression qu'il n'y avait que quelques personnes sur le terrain qui faisaient ce qu'il fallait. Je ne voulais pas continuer dans ces conditions et j'ai préféré jouer ailleurs et j'ai choisi Marseille », a confié Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.