PSG : Le «meilleur du monde» va signer, c’est imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'euphorie de la victoire en Ligue des champions n'est toujours pas retombée, le PSG va rapidement devoir se tourner vers ses prochains objectifs. Et cela commence notamment par le mercato et la gestion de certains dossiers chauds à l'image de la prolongation de Gianluigi Donnarumma, éblouissant cette saison. Et visiblement, sa signature est désormais imminente.

Longtemps critiqué, Gianluigi Donnarumma a finalement réalisé une magnifique saison et notamment une campagne de Ligue des champions exceptionnelle avec des prestations inoubliables à Liverpool, au retour contre Aston Villa ou encore lors de la double confrontation contre Arsenal en demi-finale. Et pourtant, son avenir n'est pas encore réglé puisque son contrat s'achève en juin 2026 et qu'il n'a toujours pas prolongé. Cependant, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, ce n'est plus qu'une question de temps.

«Donnarumma est bien parti pour obtenir le titre de meilleur gardien du monde en 2025» « Donnarumma est en fin de contrat en juin 2026. Comme dit précédemment, il est bien parti pour obtenir le titre de meilleur gardien du monde en 2025. Longtemps critiqué, il a sorti des matchs monstrueux face à Liverpool, Arsenal et Aston Villa. Il est adoré par ses partenaires qui lui apportent leur soutien », annonce-t-il dans une session de questions/réponses organisée par le site du Parisien, avant de poursuivre.