Le PSG a signé le prochain Donnarumma ?

La saison n'est pas encore terminée pour le PSG. Et pourtant, une partie de son esprit est dirigée vers le prochain exercice. A quelques jours de l'ouverture du mercato, le club parisien tiendrait sa première recrue de l'été en la personne du jeune Renato Marin. Agé de 18 ans, ce portier arrive, dans un premier temps, pour apprendre. Avant peut-être mieux ?

Spécialiste du football italien pour RMC, Johann Crochet a présenté le profil de Renato Marin . « La Roma n’a pas voulu surenchérir en faisant une sorte d’exemple pour les autres. C’est à dire que ce qui ne veulent pas rester et prendre de l’argent ailleurs, ils sont libres de le faire. Il est très talentueux. Ça a piqué un peu à Rome de le voir partir parce qu’ils misaient beaucoup sur lui. Il faut voir quelles perspectives il peut avoir à Paris, il est encore loin de l’équipe première pour le moment » a-t-il déclaré.

L’arrivée de Renato Marin devrait entraîner le départ d’Arnau Tenas, gardien numéro trois cette saison. En le recrutant, le PSG fait un pari sur l’avenir. Perçoit il en lui un possible successeur à Gianluigi Donnarumma ? C’est possible. Mais pour le journaliste Robin Bairner, le club parisien détient, peut-être, le gardien de l’avenir. « Il y a un débat à avoir sur le numéro 1, mais ce sera pour un autre jour. Malgré des statistiques décevantes en arrêts cette saison, Donnarumma a été statistiquement plus mauvais que Matvey Safanov. Par exemple, ses performances en Ligue des champions suggèrent qu'il est le gardien idéal pour le PSG. Il a démontré sa capacité à élever son niveau pour les grands matches, ce qui a été précieux, voire vital, pour la progression européenne de l'équipe. Cela devrait suffire à le récompenser par un nouveau contrat » a confié le journaliste de Football Transfers.

Et selon vous, quel gardien présente les qualités nécessaires pour remplacer, un jour, Donnarumma ?