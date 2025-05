Officiel : Une star annonce son départ du PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Après quatorze ans au PSG, Marie-Antoinette Katoto a officialisé son départ sur les réseaux sociaux, à l'issue d'une saison compliquée, marquée par des tensions avec son ancien entraîneur. Sa prochaine destination n'a pas été annoncée, même si des rumeurs insistantes évoquent une arrivée à Lyon.

« Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas. On verra bien ». Interrogée en novembre dernier, Marie-Antoinette Katoto avait maintenu un certain suspense autour de son avenir au PSG. Mais en jetant un regard sur sa saison, beaucoup avaient deviné sa décision. Amoureuse du club parisien, elle ne semblait pas vouloir prolonger son contrat, alors que des tensions importantes étaient apparues avec son entraîneur Fabrice Abriel, depuis remercié. Mais ce départ n’a eu aucune incidence sur son choix qui a donc été officialisé ce samedi.