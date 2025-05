Mbappé : Le PSG revit son pire cauchemar !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’année dernière, le PSG a vu son attaquant star et meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé, partir librement à la fin de son contrat pour s'engager avec le Real Madrid. Un scénario qui risque de se répéter cet été avec Marie-Antoinette Katoto. Alors qu’elle arrive à la fin de son contrat, la buteuse du club de la capitale devrait s’engager avec l’OL.

L’histoire se répète au PSG. Un an après le départ de Kylian Mbappé libre pour le Real Madrid, le club de la capitale va connaître un scénario similaire, cette fois-ci au sein de sa section féminine. Alors que les Parisiennes se sont inclinées face à l’OL vendredi soir en finale de l’Arkema Première Ligue (3-0), Marie-Antoinette Katoto a très certainement disputé ces dernières minutes sous le maillot de son club formateur.

La meilleure buteuse de l’histoire du PSG s’en va

Après 14 saisons passées au PSG, où elle a été formée, l’internationale française (49 sélections, 37 buts) arrive à la fin de son contrat, qu’elle ne va pas prolonger. « Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas », confiait Marie-Antoinette Katoto à l’AFP au mois de novembre dernier. « On verra bien », avait-elle ajouté à propos d’un départ du PSG, ce qui semble clairement être la tendance. D’après les informations de Canal+, la buteuse âgée de 26 ans a choisi son prochain club et cela ne devrait pas faire plaisir au club de la capitale.

Katoto va s’engager avec l’OL

En effet, Marie-Antoinette Katoto a choisi de quitter le PSG pour s’engager en faveur de l’OL. Elle devrait s’engager pour les deux prochaines saisons avec les Fenottes, jusqu’en juin 2027, qu’elle rejoindra une fois son bail avec Paris terminé. Entrée en jeu vendredi en fin de rencontre, la Française a donc joué ses dernières minutes sous le maillot parisien avant de prendre la direction de Lyon. Comme Kylian Mbappé chez les hommes, Marie-Antoinette Katoto est la meilleure buteuse de l’histoire du PSG avec 178 réalisations.