Kylian Mbappé : L'humiliation dans la presse !

Comme souvent en Espagne, la presse catalane ne manque jamais l'opportunité de chambrer le Real Madrid et ses joueurs. Par conséquent, lorsque le club d'Oxford partage une publication annonçant son 600e jour sans penalty, Mundo Deportivo ne peut pas s'empêcher de glisser un petit tacle à Kylian Mbappé.
En Espagne, la guerre fait rage entre le Real Madrid et le FC Barcelone, y compris à travers les médias qui représentent la capitale (MARCA et AS) et ceux du côté catalan (Mundo Deportivo et Sport). Une guerre une nouvelle fois illustrée par une petite blague en réponse à une publication d'Oxford.
Mundo Deportivo humilie Mbappé
En effet, sur les réseaux sociaux, le club qui évolue à Championship a publié un post célébrant 600 jours sans l'obtention d'un penalty. Cela représente 74 matches sans obtenir le moindre penalty. Le dernier sifflé en faveur d'Oxford date du 8 mai 2024. Une éternité. Et cela n'a pas manqué de faire réagir en Espagne. Surtout en Catalogne.
Pendant qu'Oxford attend son premier penalty, Mbappé en a tiré... 20 !
Ainsi, Mundo Deportivo a repris cette information en titrant son article : « L’équipe où ne voudrait pas jouer Mbappé ». Une petite pique adressée plus globalement au Real Madrid, souvent accusée d'être avantagée par l'arbitrage. Et pour étayer son papier, le quotidien catalan va plus loin en révélant que sur la période des 600 jours durant lesquels Oxford n'a pas obtenu le moindre penalty, Kylian Mbappé en a tiré 20 (16 réussis et 4 ratés) avec le Real Madrid.