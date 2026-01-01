Kylian Mbappé : L'humiliation dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent en Espagne, la presse catalane ne manque jamais l'opportunité de chambrer le Real Madrid et ses joueurs. Par conséquent, lorsque le club d'Oxford partage une publication annonçant son 600e jour sans penalty, Mundo Deportivo ne peut pas s'empêcher de glisser un petit tacle à Kylian Mbappé.

En Espagne, la guerre fait rage entre le Real Madrid et le FC Barcelone, y compris à travers les médias qui représentent la capitale (MARCA et AS) et ceux du côté catalan (Mundo Deportivo et Sport). Une guerre une nouvelle fois illustrée par une petite blague en réponse à une publication d'Oxford.

Mundo Deportivo humilie Mbappé En effet, sur les réseaux sociaux, le club qui évolue à Championship a publié un post célébrant 600 jours sans l'obtention d'un penalty. Cela représente 74 matches sans obtenir le moindre penalty. Le dernier sifflé en faveur d'Oxford date du 8 mai 2024. Une éternité. Et cela n'a pas manqué de faire réagir en Espagne. Surtout en Catalogne.