Kylian Mbappé : Il fait le buzz sur les réseaux sociaux

En cette période de fêtes de fin d'année, les cadeaux étaient de mise dans les familles à l'occasion de Noël. Les fans de foot ont pu être chanceux de recevoir le maillot de leur club ou joueur préféré. Ce fut le cas d'un jeune garçon qui a laissé éclater sa joie devenue virale sur les réseaux sociaux à la découverte du maillot du Real Madrid de Kylian Mbappé.

Avec ses 29 buts toutes compétitions confondues cette saison au Real Madrid, Kylian Mbappé est bien parti pour conserver son Soulier d'or européen. Le Français est en concurrence avec Harry Kane (Bayern Munich) et Erling Braut Haaland (Manchester City). Star planétaire du football, le champion du monde tricolore dispose d'une fan base conséquente et décuplée depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2024.

Un jeune garçon reçoit le maillot de Kylian Mbappé comme cadeau de Noël Les maillots de la Casa Blanca floqués Kylian Mbappé se vendent comme des petits pains. De quoi donner des idées de cadeau pour les fêtes de Noël. C'est du moins ce qu'ont décidé d'offrir deux parents à leur fils. La vidéo de la découverte de son cadeau, en raison de la réaction de joie non contenue de l'enfant, commence à faire le buzz sur la toile.