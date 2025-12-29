Zinedine Zidane : La rupture inévitable !

Comme à chaque fois en fin d'année, plusieurs sondages dévoilent les personnalités préférées des Français. Et alors que Zinedine Zidane apparaît dans le top 5 du classement tout âge confondu, l'ancien numéro 10 des Bleus disparaît en revanche dans celui des 15-24 ans, laissant sa place à Antoine Griezmann. Une rupture assez logique compte tenu des différences de générations.
En cette période de fin d'années, les sondages des personnalités préférées des Français s'enchaînent et plusieurs noms reviennent régulièrement. C'est le cas évidemment ce certains acteurs et surtout chanteurs, à l'image de Jean-Jacques Goldman, indétrônable depuis plusieurs années.
Zidane, la rupture avec les plus jeunes
Et les sportifs ne sont pas en reste. En effet, Zinedine Zidane apparaît à la cinquième place du classement des 50 personnalités préférées des Français selon un sondage révélé par TF1. Le probable futur sélectionneur des Bleus n'est devancé que par Jean-Jacques Goldman, encore une fois premier, Florent Pagny, Francis Cabrel et Omar Sy.
Griezmann plaît plus aux 15-24 ans
En revanche, la rupture est flagrante avec les plus jeunes. En effet, selon un sondage IFOP, Zinedine Zidane n'apparaît pas dans le top 10 des personnalités préférées des Français de 15 à 24 ans. A l'inverse d'Antoine Griezmann. Une rupture assez logique compte tenu du fait que les moins de 24 ans n'ont jamais vu jouer Zizou alors qu'ils ont en revanche pu suivre les exploits du natif de Mâcon, notamment à la Coupe du monde 2018. Quatrième de ce sondage, Antoine Griezmann est derrière un podium composé par Hugo Décrypte, Aya Nakamura et Pierre Niney.