Zidane : Le jackpot avec la séparation !

Après avoir acquis une certaine notoriété chez les Girondins de Bordeaux, Zinédine Zidane a rejoint la Juventus en 1996 où sa carrière va exploser. Le joueur français va atteindre les sommets avec la Coupe du monde 1998 et le Ballon d'Or la même année. Son départ vers le Real Madrid a été mal vécu par les supporters italiens. D'un point de vue financier en revanche, l'opération était plus que séduisante.

Illustre joueur de la Juventus à sa grande époque, Zinédine Zidane a rejoint le Real Madrid en 2001 pour établir un peu plus sa légende. Un départ qui n'a pas forcément ravi les supporters de la Vieille Dame qui rêvaient de profiter du talent du Français plus longtemps. Luciano Moggi, l'ancien directeur général du club à cette époque-là, est revenu toutefois sur les avantages financiers que présentait l'opération.

Zidane au Real Madrid, l'opération incroyable A l'époque, la Juventus connaissait des difficultés financières qui ont fait du transfert de Zinédine Zidane une opération impossible à éviter. « Nous pensions à remanier l’équipe, et même si c’était un joueur formidable, Fiat n’allait pas bien et nous devions vendre pour générer de la plus-value. J’ai rencontré Florentino Pérez alors qu’il allait se présenter comme président du Real Madrid. Il est venu me voir et m’a demandé s’il pouvait utiliser le nom de Zidane en cas de victoire. J’ai dit oui, sans problème » a confié il y a quelques mois Luciano Moggi à ABC, Fiat étant le propriétaire du club à l'époque.