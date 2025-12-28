Mbappé zappe Zidane, le choix est fait !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en ce moment au Maroc, Zinédine Zidane et Kylian Mbappé sont tous deux présents sur les lieux de la compétition. Mais les deux hommes n'ont pas fait le même choix ce dimanche en assistant chacun à un match différent. En effet Kylian Mbappé a été aperçu dans les tribunes du match entre la Côté d'Ivoire et le Cameroun.

Avant de reprendre du service avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s'est offert le droit de rendre visite au Maroc à une équipe qu'il affectionne tout particulièrement. Mais ce dimanche, un dilemme de taille se présentait puisque l'Algérie, pays de sa maman, et le Cameroun, pays de son papa, jouaient tous les deux mais pas au même endroit. Mbappé n'a pas fait le même choix que Zinédine Zidane.

Kylian Mbappé choisit le Cameroun Face à ce choix difficile, Kylian Mbappé a opté pour la deuxième option. En effet, il a été aperçu dans les tribunes à Marrakech pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Plus tôt dans la journée, l'Algérie s'est imposée face au Burkina Faso dans la capitale Rabat sous les yeux de Zinédine Zidane, venu admirer les exploits de son fils Luca.