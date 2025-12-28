Mbappé zappe Zidane, le choix est fait !

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en ce moment au Maroc, Zinédine Zidane et Kylian Mbappé sont tous deux présents sur les lieux de la compétition. Mais les deux hommes n'ont pas fait le même choix ce dimanche en assistant chacun à un match différent. En effet Kylian Mbappé a été aperçu dans les tribunes du match entre la Côté d'Ivoire et le Cameroun.
Avant de reprendre du service avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s'est offert le droit de rendre visite au Maroc à une équipe qu'il affectionne tout particulièrement. Mais ce dimanche, un dilemme de taille se présentait puisque l'Algérie, pays de sa maman, et le Cameroun, pays de son papa, jouaient tous les deux mais pas au même endroit. Mbappé n'a pas fait le même choix que Zinédine Zidane.
Kylian Mbappé choisit le Cameroun
Face à ce choix difficile, Kylian Mbappé a opté pour la deuxième option. En effet, il a été aperçu dans les tribunes à Marrakech pour le match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Plus tôt dans la journée, l'Algérie s'est imposée face au Burkina Faso dans la capitale Rabat sous les yeux de Zinédine Zidane, venu admirer les exploits de son fils Luca.
Mbappé zappe Zinédine Zidane
Attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas passé inaperçu lors du match entre le Maroc et le Mali. La star de l'Equipe de France était également présente dans les tribunes pour soutenir son grand ami Achraf Hakimi, qui n'est finalement pas entré en jeu. En choisissant le Cameroun, Kylian Mbappé n'a donc pas rejoint Zinédine Zidane.