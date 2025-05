Une star quitte le PSG pour gagner le Ballon d’Or !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin prochain, Marie-Antoinette Katoto va quitter le PSG dans les prochains jours. L’attaquante française devrait s’engager avec l’OL, ce qui représente un coup dur pour les Parisiennes comme le souligne Olivier Echouafni, ancien coach du PSG.

C'est une page qui va se tourner au PSG. Après une saison plus qu'agitée en interne, Marie-Antoinette Katoto va quitter son club formateur, dix après ses débuts. En fin de contrat, l'attaquante devrait s'engager à l'OL qui a perdu Eugénie Le Sommer. Une grosse perte pour les Parisiennes qui voient une nouvelle joueuse importante partir. D'ailleurs, l'ancien entraîneur du PSG Olivier Echouafni, qui a eu sous ses ordres Marie-Antoinette Katoto entre 2018 et 2021, considère qu'elle a tout pour remporter le Ballon d'Or dans les prochaines années s'il retrouve son meilleur niveau.

Katoto va quitter le PSG

« Il faut juste arriver à bien la cerner, l'écouter, l'accompagner sur le plan psychologique. Elle a tout pour aller au plus haut niveau. Pour moi, si elle fait une saison pleine et qu'elle arrive à gagner des titres, logiquement, elle doit aller chercher le Ballon d'Or. Elle sait tout faire », s’enflamme-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre en évoquant la saison compliquée de Marie-Antoinette Katoto qui ne semble plus épanouie au PSG.

«Elle doit aller chercher le Ballon d'Or. Elle sait tout faire»

« J'aime beaucoup Marie. C'est un peu comme un coffre-fort : à un moment donné, elle est assez fermée, elle écoute, elle observe. Mais après, à partir du moment où elle sait à qui elle a affaire, elle s'ouvre beaucoup plus. J'ai appris à la comprendre. C'est quelqu'un d'incroyable qui a besoin d'être aimée, entourée. Il faut trouver le bon équilibre avec Marie. Je l'ai trouvé et elle me l'a vraiment rendu à travers ses performances. Quand je la vois aujourd'hui, je me dis qu'elle n'est pas épanouie », ajoute Olivier Echouafni.