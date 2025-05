PSG : Clash Mbappé - Neymar, il vide son sac !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, Neymar accordait un long entretien à Romario. Au sein de ce dernier, l’ancienne star du PSG confirmait des tensions avec Kylian Mbappé lors de leurs dernières saisons à Paris. Ancien membre du vestiaire, Layvin Kurzawa a été interrogé à ce sujet ce vendredi, et s’est exprimé sur l’ego qu’ont pu avoir certaines vedettes chez les Rouge et Bleu.

« On a eu nos petites embrouilles. Au début, je l'appelais "Golden Boy", je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Quand Leo (Messi) est arrivé (en 2021), il est devenu un peu jaloux. Il ne voulait pas me partager avec qui que ce soit (rire). C'est comme ça que les embrouilles ont commencé, que son comportement a changé. » Interrogé par la légende Romario en janvier, Neymar n’avait pas hésité à évoquer directement son clash avec Kylian Mbappé. Grands amis au début, les deux anciennes stars du PSG ont connu des tensions sur leurs dernières saisons dans la capitale.

Neymar a révélé des tensions avec Mbappé

Resté six ans au PSG, Neymar s’était également livré sur ce qui avait manqué à Paris pour atteindre les sommets avec toutes ses vedettes : « L'ego, l'ego. Je pense qu'avoir de l'ego est une bonne chose, il faut croire qu'on est le meilleur... mais tu dois comprendre que tu ne joues pas tout seul. De nos jours, si tout le monde n'aide pas, c'est impossible de gagner quelque chose. » Ce vendredi, Layvin Kurzawa a été invité à réagir sur ces propos du Brésilien.

« Parfois c’est un peu plus compliqué de jouer ensemble »

« Je ne me souviens pas de ces paroles de Ney. Des ego, il y en a de partout, surtout dans les gros clubs. Donc oui, peut-être parfois c’est un peu plus compliqué de jouer ensemble. Le football n’est pas facile. Tu peux posséder les meilleurs joueurs du monde et tu n’as pas pour autant l’assurance de gagner », a lâché l’actuel latéral de Boavista au Parisien, lui qui a évolué au PSG de 2015 à 2024.