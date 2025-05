Kylian Mbappé : La bagarre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche des statistiques plutôt satisfaisantes sur le plan personnel. Meilleur buteur de Liga, l’international français figure également parmi les joueurs qui touchent le plus de ballons dans la surface de réparation adverse. L’attaquant de 26 ans serait toutefois pris dans une bagarre avec un certain Lamine Yamal.

Kylian Mbappé figure déjà parmi les meilleurs éléments du Real Madrid. Pour sa première saison dans la capitale espagnole, l’international français affiche des statistiques impressionnantes (40 buts en 54 matchs toutes compétitions confondues). Très actif en attaque, l’ancien du PSG est d’ailleurs présent en haut d’un classement inattendu.

Bagarre inattendue entre Mbappé et Yamal !

Selon Opta, Kylian Mbappé est l’un des joueurs qui interviennent le plus souvent dans la surface de réparation adverse. Dans le top 5 européen, il n’est devancé que par Mohamed Salah. Lamine Yamal le talonne toutefois au classement. Et le phénomène du FC Barcelone se battrait pour être plus haut comme le rapporte SPORT.

Le Real Madrid dit adieu à la Liga

On devrait donc assister à une bagarre assez inattendue entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal en cette fin de saison. À voir lequel des deux en sortira vainqueur. Il ne reste plus que deux journées de championnat pour faire la différence. Kylian Mbappé a déjà dit adieu à la Liga avec le Real Madrid, il ne va sans doute pas laisser Lamine Yamal lui piquer une autre distinction.