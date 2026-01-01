Transfert à l’OM : La demande d’un Ballon d’Or révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Khalil Fayad évolue aujourd’hui du côté de Montpellier, son club formateur. Mais voilà que dernièrement, la trajectoire du milieu de terrain aurait pu prendre un autre tournant. En effet, le Montpelliérain avait visiblement tapé dans l’oeil d'un certain Jean-Pierre Papin. C’est ainsi que l’ancien Ballon d’Or avait réclamé la venue de Fayad à l’OM.

Ancien joueur emblématique de l’OM, Jean-Pierre Papin avait dernièrement fait son grand retour au sein du club phocéen. Entraîneur de la réserve olympienne, le Ballon d’Or 1991 avait dans un premier temps été nommé conseiller de Pablo Longoria, le président de l’OM. De quoi donner la possibilité à JPP d’intervenir dans certains transferts ? Il aurait bien aimé en tout cas avec le joueur de Montpellier, Khalil Fayad.

« On ne se rend pas compte, mais Khalil Fayad est pétri de talent » C’est Frédéric Mendy, ancien membre du staff de Romain Pitau à Montpellier, qui a raconté cette anecdote à propos de Khalil Fayad et l’OM. Dans un premier temps, il a confié à l’occasion de l’émission Montpellier Sport Club : « Khalil Fayad est un super joueur. Il était U14 et il jouait avec moi, en U16. C’était le petit bonhomme. À 14 ans, il avait des vices de jeunes de 19 ans. Il était toujours en avance sur son âge, et pas d’un an. Je parle de mentalité, de culture football. C’était un ancien parmi les jeunes. On ne se rend pas compte, mais Khalil Fayad est pétri de talent ».