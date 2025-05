Kylian Mbappé : Le record fou !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré des performances jugées de temps à autres poussives dans les grands rendez-vous, Kylian Mbappé est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu pour son premier exercice au Real Madrid sur le plan statistique. Avec ses 28 buts en Liga, il enterre le meilleur bilan de Karim Benzema dans l’exercice.

Entre le 29 mars dernier et le 26 avril, Kylian Mbappé n’avait pas trouvé le chemin des filets. Une « disette » de buts qui a été soulignée à plusieurs reprises pendant cet exercice dans la presse. Cependant, et alors qu’il reste encore deux journées de championnat à disputer pour le Real Madrid, la recrue phare du dernier mercato d’été est le plus décisif du club avec 28 réalisations en Liga.

28 buts pour Mbappé en Liga

Un total qui fait de Kylian Mbappé le meilleur buteur de Liga avec 3 longueurs d’avance sur Robert Lewandowski. En dehors de cette course pour le Pichichi de l’élite du football espagnol, le capitaine de l’équipe de France a déjà rendu obsolète le record d’une légende du Real Madrid… en la personne de Karim Benzema.

Kylian Mbappé bat déjà le record de buts de Benzema sur une saison de Liga ?

Pendant la saison 2021/2022, Karim Benzema signait la meilleure performance statistique de sa carrière au Real Madrid. Avec 15 buts en Ligue des champions, il soulevait la C1 au Stade de France face à Liverpool et devenait par la suite le Ballon d’or. En Liga, KB9 avait aussi brillé avec 27 réalisations. Son meilleur total en 14 ans au Real Madrid. Dès sa première saison, Mbappé est parvenu à faire mieux… A noter que leurs styles de jeu sont bien différents tout de même.