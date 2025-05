Kylian Mbappé : La fin est annoncée…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, il semblerait que l'aventure de six années de Rodrygo Goes touche à sa fin. L'attaquant brésilien serait agacé de sa situation sportive alors qu'aucune discussion pour prolonger son contrat ne serait au programme. De plus, son transfert ne serait pas écarté par les dirigeants merengue. La fin du quatuor avec Kylian Mbappé ?

Force est de constater que la première saison des Quatre Fantastiques au Real Madrid ne fut pas couronnée de succès. Certes, le quatuor qui est né avec l'arrivée de Kylian Mbappé a pu mettre la main sur la Supercoupe d'Europe et le coupe intercontinentale des clubs. Cependant, aux côtés de Vinicius Jr, de Rodrygo Goes et de Jude Bellingham, Mbappé a vu la Ligue des champions et la Coupe du roi lui filer entre les doigts.

Le traitement de Rodrygo Goes l'agacerait

Et pour ce qui est de la Liga, c'est plus que mal embarqué au vu du retard du Real Madrid sur le FC Barcelone au classement. Se sentant visiblement lésé, alors que les dirigeants merengue le considéreraient moins important sportivement et économiquement que Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, le Brésilien traînerait son spleen dans la capitale espagnole d'après L'Equipe. Rodrygo Goes serait irrité par son traitement sportif.

Le Real Madrid prêt à faire une croix sur Rodrygo ?

Il n'y aurait aucune entame de négociations concernant la prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2028 alors qu'à l'inverse, Vinicius Jr se serait déjà mis d'accord afin de rallonger son bail. L'Equipe assure en outre que le Real Madrid ne fermerait pas la porte à son éventuel départ. Le ton est donné.