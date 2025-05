180M€ pour Mbappé, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG alors que son contrat arrivait à échéance. Parti libre, le Bondynois s'était ainsi engagé avec le Real Madrid alors que sa valeur marchande était au plus bas. Cependant, malgré une saison délicate, le capitaine de l'équipe de France a vu sa cote flamber pour atteindre 180M€ à ce jour.

En fin de contrat avec le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid alors qu'il était libre de signer où il le souhaitait. Malgré l'engouement suscité par sa signature, le Bondynois réalise une saison mitigée, plutôt réussie sur le plan individuel, mais ratée d'un point de vue collectif.

180M€, Mbappé la plus grosse plus-value de la saison

Et pourtant, dans sa Lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES révèle que Kylian Mbappé a réalisé la plus grosse plus-value parmi les joueurs transférés l'été dernier. Il faut dire qu'il y a un an, le Bondynois voyait son contrat prendre fin au PSG ce qui a permis au Real Madrid de l'engager sans débourser la moindre indemnité de transfert. Aujourd'hui, la valorisation de Kylian Mbappé est estimée 182,4M€, ce qui engendre donc une plus-value du même montant.

Seul joueur du Real Madrid dans le Top 100

Grâce à son statut de joueur libre l'été dernier, Kylian Mbappé écrase ce classement puisque le deuxième, Dean Huijsen (Bournemouth) a vu sa valeur marchande grimper de 68,5M€, passant désormais à 86,7M€. A noter d'ailleurs que Kylian Mbappé est le seul joueur du Real Madrid dans le top 100.